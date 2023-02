Domenica 19 Febbraio 2023, 17:21

«Il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia»: così scriveva a marzo 2022 Demi Moore su sui social riferendosi all'ex marito Bruce Willis. Qualche giorno fa l'attrice ha postato un nuovo "comunicato social": «La nostra famiglia vuole esprimere la più profonda gratitudine per l’incredibile manifestazione di amore, sostegno e gesti meravigliosi che tutti abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la prima diagnosi di Bruce. Alla luce di questo, vogliamo aggiornarvi sul nostro amato marito, padre e amico visto che ora abbiamo una comprensione più profonda di quello che sta vivendo. Le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: la demenza frontotemporale (nota come FTD). Purtroppo, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce affronta. Sebbene questo sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara» ha annunciato la famiglia, condividendo poi un comunicato nel quale vengono spiegati gli effetti della malattia.

Bruce Willis e la demenza frontotemporale. Il neurologo: «Diversa dall'Alzheimer, ecco i sintomi e come riconoscerla»

Come stanno Jack Nicholson e Richard Gere

Willis ha 67 anni e da qualche anno non lavora più nel cinema a causa di questa malattia. Ma l'interprete di "Trappola di cristallo" non è il solo ad aver reso note le proprie difficoltà di salute. Ci sono per esempio Jack Nicholson e Richard Gere a far parte della vecchia guardia di Hollywood divisi tra età che avanza e problemi di salute. Nicholson, tre volte Premio Oscar e giunto a 85 anni, vive rinchiuso nella sua villa di Mullholland Drive da oltre un anno: la sua ultima apparizione pubblica è stata alla partita dei Los Angeles Lakers nell'ottobre 2021, ma adesso gli amici temono il peggio. Ha confidato un insider al sito RadarOnLine: «Ha messo in chiaro che la sua casa è il suo castello. Ma le persone vorrebbero solo che uscisse di casa e si facesse vedere in giro almeno per rassicurarle che sta bene. Jack è in contatto con alcuni parenti, in particolare il figlio Ray, ma i tempi della vita sociale sono finiti da un pezzo».

C'è poi Richard Gere che è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite, mentre era in vacanza con la famiglia, ma senza gravi conseguenze. A riportare la notizia la testata americana TMZ secondo cui l'attore e la moglie Alejandra Silva si trovavano a Nuevo Vallarta, per festeggiare i 40 anni della moglie, ma c'è stato un piccolo inconveniente per la coppia che ha richiesto un ricovero.

Brad Pitt ha di recente dichiarato di essere affetto da prosopagnosia, un disturbo neurologico che gli impedisce con il tempo di riconoscere i volti delle persone, familiari inclusi, mentre Michael J. Fox convive da anni con il Parkinson, scoperto dopo le riprese del film "Doc Hollywood" nel 1991: un iniziale tremolio alle mani ha portato alla diagnosi, resa nota nel 1998.