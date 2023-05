Iva Zanicchi al concerto di Al Bano dopo l'intervento: come sta. La carriera, la malattia del marito e l'attività politica

Cantante grintosa e passionale, ma anche conduttrice televisiva, attrice, opinionista e un tempo perfino politica. Iva Zanicchi si esibirà stasera al concerto organizzato all'Arena di Verona per festeggiare gli 80 anni di un altro gigante della musica italiana: Al Bano.

Il concerto "4 volte 20" verrà trasmesso in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.20. Lo show anticipa il prossimo tour teatrale di Al Bano, intitolato “È la Mia Vita”, in cui il cantante ripercorrerà la sua carriera attraverso i suoi più grandi successi.

Tra gli altri artisti invitati sul palco stasera, spuntano i nomi di Arisa, Adriano Celentano (in collegamento video), i Ricchi e Poveri, Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Renato Zero.

Ma chi è dunque Iva Zanicchi? E come sta dopo la caduta dalle scale di fine aprile?

Biografia, carriera, canzoni: chi è Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è nata a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, il 18 gennaio 1940. Oggi ha dunque 83 anni. Figlia di Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli, è stata la terza dei quattro figli della coppia: prima di lei erano nate le due sorelle, Maria Rosa (1936) e Viria (1932), e poi il fratello Antonio (1943-2020).

Soprannominata l'"Aquila di Ligonchio" e l'"Amália Rodrigues italiana", Zanicchi è stata un'interprete di brani in grado di spaziare tra vari generi musicali: dalla musica melodica (talvolta anche impegnata), passando per la musica pop, il blues e le canzoni dedicate ai bambini. Attiva fin dal lontano 1963, fa parte del quintetto delle grandi voci femminili italiane protagoniste negli anni '60 e '70, insieme a Mina, Milva, Patty Pravo e Orietta Berti. Ha pubblicato un totale di 29 album, 70 singoli e 12 EP. Tra i suoi singoli di maggior successo, si ricordano "Zingara", "Testarda Io", "Come ti vorrei", "La riva bianca la riva nera".

Durante la sua lunga e luminosa carriera, Zanicchi ha stabilito numerosi primati. Innanzitutto, è la cantante donna che ha trionfato più volte al Festival di Sanremo, per un totale di tre edizioni (1967, 1969, 1974). È stata poi la prima cantante italiana ad aver tenuto un concerto al Madison Square Garden di New York, insieme a Gianni Morandi, nel 1973. Nello stesso anno diventa anche la prima a esibirsi in un concerto di musica leggera al Teatro Regio di Parma. É stata anche la prima, fra le colleghe, a ad attraversare l'Unione Sovietica in tour. Ad oggi è infine l'unica cantante della Penisola ad aver raggiunto un milione di copie vendute in Argentina, grazie all'album Nostalgias.

La caduta e l'operazione: come sta oggi Iva Zanicchi

Circa un mese fa, verso la fine di aprile, rincasando dopo la finale de “Il cantante mascherato”, Iva è caduta dalle scale e si è rotta una vertebra. La cantante si è dovuta operare e ora si mostra sui social in sedia a rotelle. «Sono viva per miracolo perché, per fortuna, qualcuno lassù mi protegge perché questa volta me la sono vista davvero brutta…», ha raccontato ai followers. Secondo l'Aquila di Ligonchio, a proteggerla è stata la bisnonna Maria Rosa: nel suo paese era considerata una santa.

Il marito e la malattia

Da 38 anni, Iva Zanicchi è al fianco di Fausto Pinna: l'uomo ha 72 anni e di mestiere fa il produttore musicale. Fatto che gli ha permesso di entrare in contatto con grandissimi nomi del panorama italiano. Compagna compresa.

Iva ha raccontato in una recente intervista ad Alfonso Signorini anche della malattia che ha colpito il marito: un tumore ai polmoni. Al momento sembra ora essersi fermato, ma l'uomo ha ancora metastasi al fegato e alle ossa. Nonostante tutto, la cantante cerca sempre di mantenere il suo spirito allegro e gioviale: «Lui non sta molto bene, io ho la schiena rotta… Insomma, adesso facciamo ridere: passeggiamo per casa come due formichine».

Attività politica

Non solo musica, cinema e spettacoli in tv, nella vita di Iva Zanicchi, ma anche la politica. Nel maggio 2008 si insedia al Parlamento europeo, tra le fila di Forza Italia, subentrando a Mario Mantovani. Nel 2009 è rieletta per Il Popolo della Libertà, aderendo al Partito Popolare Europeo. Nel corso della legislatura diventa vicepresidente della Commissione Sviluppo del Parlamento Europeo.

In seguito, tiene per un breve periodo (fino al 2011) una breve rubrica settimanale sul Quotidiano Nazional intitolata W Iva l'Europa, in cui rispondeva a domande di varia natura inerenti al suo ruolo di europarlamentare. La Zanicchi è stata presente a quasi tutte le sedute dell'europarlamento, tanto da arrivare a essere una degli europarlamentari italiani più presenti in tutta la legislatura (con oltre il 97% di presenze in aula).

Nel novembre 2009 si è opposta alle proposte di nuovi metodi per il pagamento dei diritti d'autore sui contenuti internet. Nel settembre 2010 ha votato a favore della revisione della direttiva europea sugli animali usati per la sperimentazione scientifica, attirando contestazioni da parte dell'opinione pubblica. Zanicchi si è giustificata affermando: «Mi sono fidata dei miei assistenti. Non posso mica seguire i lavori di tutte le commissioni».

In occasione dell'ultima corsa a Palazzo Chigi, Zanicchi ha espresso pubblicamente il suo gradimento per Giorgia Meloni: «Da donna faccio il tifo per lei», aveva dichiarato in un'intervista ad Adnkronos.