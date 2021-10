TikTok, influencer si scatta foto davanti alla bara del padre: bufera su Jayne Rivera

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 18:08

Insultata nei commenti online e minacciata Jayne Rivera, una nota influencer di fitness celebre su TikTok, dopo la pubblicazione sui social di alcuni scatti davanti alla bara aperta di suo padre. «Malata!», «Vile!», «Sei disgustosa!», questi alcune delle reazioni indignate sotto il post.

Chi è Jayne Rivera

Star di TikTok, nata in Florida e conosciuta in tutti gli States, Jayne Rivera, ha guadagnato popolarità grazie ai suoi post su fitness, moda e viaggi. L'attacco online di molti utenti, tra cui anche qualche suo follower, è scattato lo scorso lunedì quando la ragazza ha pubblicato degli scatti davanti alla bara aperta di suo padre, un veterano di guerra.

Stando a quando si può ritrovare online Rivera è un'atleta professionista, con anche un account OnlyFans attivo. Uno dei suoi TikTok ha raggiunto 11 milioni di visualizzazioni.

I post

«Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita», così nel post dell'influencer. «Non è affatto bello quello che hai fatto Jayne, tuo padre era un veterinario pluridecorato», si legge più in basso in un commento di un utente. «Che cos'è? Un servizio fotografico delle pompe funebri? Vergogna», ha commento un altro follower.

Nelle foto, Rivera indossa un abito nero aderente con una manica lunga abbianto a un paio di calze. La ragazza guarda sicura in camera, sorridendo in alcuni scatti.

this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz — Mac McCann (@MacMcCannTX) October 26, 2021

Gli effetti

Rivera, che vanta 84.800 follower su Instagram e 307.300 follower su TikTok, ha già perso una gran parte della sua fanbase dopo la pubblicazione degli scatti sopradescritti. In molti hanno deciso di smettere di seguirla, chiedendo anche ad altri di fare lo stesso.

«Jayne, cancella queste foto e scusati per la tua mancanza di rispetto altrimenti smetterò di seguirti e spero che altri facciano lo stesso», si legge infatit in un altro commento. Un altro follower sui Instagram lo ha definito come «il post Instagram peggiroe di sempre» e molti hanno espresso una reazione di approvazione al suo commento.

