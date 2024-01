Influencer brasiliana morta a 35 anni per arresto cardiaco: nel 2017 si era sottoposta a un intervento chirurgico per perdere peso

È morta a 35 anni Mila De Jesus, influencer brasiliana diventata famosa sui social a seguito di un'importante intervento chirurgico per perdere peso. Dal 2017, anno dell'operazione, la donna aveva documentato su Instagram la sua nuova vita, condividendo le foto del prima e dopo il bypass gastrico. Secondo le prime ricostruzioni, l'influencer sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco.

Influencer brasiliana muore per arresto cardiaco a 29 anni dopo una liposuzione al ginocchio

La scomparsa

Aveva 35 anni Mila De Jesus, l'influencer brasiliana morta lo scorso 12 gennaio a seguito di un arresto cardiaco. Famosa sui social per essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per perdere peso, la donna dal 2017 documentava online i cambiamenti del suo corpo dopo l'operazione. A darne l'annuncio la figlia Anna Clara, che con un post su Instagram ha dato l'ultimo saluto alla madre: «Io, Anna Clara, pubblico questa nota di dolore. Siamo molto addolorati per la morte della nostra bellissima mamma. Ringraziamo per tutte le preghiere e le condoglianze. Continuate a pregare per noi. Grazie».

Mila De Jesus, chi era

Secondo quanto riportato dal "New York Post", Mila De Jesus era nata in Brasile ma da anni viveva a Boston, città in cui risiedeva insieme al marito George Kowszik, che aveva sposato solo quattro mesi fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad ottobre l'influencer aveva annunciato di soffrire di psoriasi, malattia infiammatoria cronica della pelle che induce una crescita anomala dell'epidermide. «Sono tre mesi che devo affrontare questa situazione, l'80% del mio corpo ne è affetto. Destreggiarsi tra medici, farmaci, pomate e fare un respiro profondo», aveva scritto su Instagram la 35enne. La donna lascia anche quattro figli, avuti da un precedente matrimonio.