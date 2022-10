Ilary Blasi torna a condurre l'Isola dei Famosi? Ecco l'amica (nota) che l'avrebbe convinta

Ilary Blasi si allontana dal piccolo schermo per prendersi un anno di pausa? A giudicare dall'attenzione mediatica che la conduttrice ha avuto negli ultimi mesi dopo la separazione da Francesco Totti, potrebbe infatti sentire il bisogno di rifugiarsi dalle telecamere e dedicare un po' di tempo a se stessa e ai figli. Ma il settimanale Oggi ha lanciato un'indiscrezione che confermerebbe il futuro della sua conduzione all'Isola dei Famosi.

Cosa ha detto

«Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione», questo è quanto riportato sul magazine di gossip.

Il reality show inizierà subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, quindi nella primavera del 2023. E i telespettatori tanto affezionati, possono stare tranquilli, perchè al timone della conduzione tornerà Ilary Blasi.