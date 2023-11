Ilary Blasi, Corona: «Anche lei tradiva Totti, prima del ragazzo del caffè ce ne sono stati altri»

L'effetto "Unica" è inarrestabile come un uragano e mentre Ilary viene decretata, dai social, Regina di Roma con migliaia di donne solidali, Fabrizio Corona prova a toglierle lo scettro a colpi di revelazioni. «Vi dirò la verità, farò i nomi. Rimanete connessi». Dal suo profilo Instagram l'ex re dei paparazzi lancia la (prima) bomba. «Dopo 20 anni la Blasi conferma e mi da ragione sul fatto che le cose che ho raccontato erano vere, prima tra tutte Flavia Vento. In questa docu di Netflix che è fatta molto bene, vengono dette cose in parte false. Totti amava da morire Ilary e credo che la ami ancora».

Poi per scoprire i dettagli bisogna andare nella pagina social di Dillirgnews il sito di news di Corona, si parte con un post. E ci vanno di mezzo tutti: il capitano della Roma, Ilary ma anche Noemi Bocchi e Mario Caucci, l'ex marito con il quale l'attuale compagna di Totti ha avuto due figli. E infine l'uomo con cui la conduttrice ha preso, assieme ad Alessia Solidani (sua amica e parrucchiera) un caffè a Milano (a casa di lui) tenendolo nascosto al marito. «Ah ve ne darò anche altri di nomi», tuona Corona su instagram. Secondo il gossip il ragazzo in questione è Cristiano Iovino, personal trainer romano che Totti avrebbe tirato in ballo anche durante la causa alla moglie. Dal racconto che la Blasi fa in Unica, dopo quel fatto l'ex marito sarebbe cambiato nei suoi confronti, giocando spesso sul suo senso di colpa. Ilary racconta addirittura che il Capitano le avrebbe imposto di eliminare social, cambiare numero di telefono, smettere di frequentare le sue amiche e smettere di lavorare. Poi, quando ha saputo della relazione del marito con Noemi, ha cambiato idea. «Mi sono tolta un peso enorme, non mi sono sentita più in colpa».

La verità su Dillirgnews

«In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso.

La reazione di Totti

E mentre Ilary racconta tutto, Totti opta per il silenzio. Secondo il Corriere della Sera, fonti vicine a lui lo descrivono come «rassegnato ma sereno» rispetto agli attacchi dell'ex moglie, risultando «impermeabile» a essi e consapevole che raggiungere un accordo è ormai improbabile.