Ilaria D'Amico: «La Rai non era il posto giusto per me. Matrimonio con Buffon? Dipende dalla Nazionale di Spalletti»

Ilaria D'amico ha ritrovato il sorriso e la sua serenità. L'ha ritrovata dopo qualche delusione. Ora però, racconta alla Gazzetta dello Sport, «ho il grandissimo privilegio di poter scegliere che cosa fare,quindi lavoro solo in contesti che mi somigliano. Ho vari progetti in ballo, alcuni non hanno a che fare con la tv e il giornalismo. Ci sono un paio di cose che mi divertono davvero». Passo indietro. L'esperienza in Rai? «Non è un posto adatto a me». Punto e a capo.

La famiglia con Gigi Buffon

Ora si gode la famiglia. E soprattutto il suo Gigi anche se confessa di vederlo meno di prima. Prima quando giocava per il Parma.

Il ritiro dal calcio giocato per fortuna non l'ha cambiato. Anzi è molto sereno. «Un po’ temevo questo momento, invece sta benissimo. Credo che in questi anni si sia preparato nel modo giusto. È molto impegnato tra Nazionale, i corsi da direttore sportivo e allenatore e quello di management che sta seguendo alla Bocconi. Poi sta studiando l’inglese, sta studiando, ogni tanto lo trovi con le mani nei capelli che ripete parole... Dice spesso quanto sia felice di cambiare pelle».

Decisa una data per le nozze? «Mamma mia, sembriamo Renzo e Lucia... Dipende dalla Nazionale, se si sbriga a qualificarsi io rinuncio volentieri a giugno! Su questa storia del matrimonio io e Gigi ridiamo tantissimo, perché sarà anche un momento romantico, ma di certo non il più importante della nostra vita... Comunque vada sarà una festa nostra, con le persone che amiamo. Niente di più».