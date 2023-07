Ignazio La Russa, l'auto della scorta si schianta contro un mezzo dei vigili del fuoco a Milano (ma lui non era a bordo): tre feriti

Questa mattina a Milano un'auto della scorta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un mezzo dei vigili del fuoco. La seconda carica dello Stato non si trovava a bordo dell'auto al momento dello scontro, in cui sono rimaste ferite tre persone, due soccorse in codice verde e una in codice giallo.

L'incidente

A quanto si apprende, entrambi i veicoli avevano i lampeggianti di emergenza attivati: l'auto dei carabinieri della scorta proveniva da via Castel Morrone, in direzione corso XXII Marzo, ed è passata con il semaforo verde; il mezzo dei vigili del fuoco percorreva invece via Gustavo Modena, in direzione piazza Novelli. Sull'incidente indaga la Polizia locale di Milano.