Icardi, lo scivolone nel post con Wanda Nara: «Il mio cane e la mia cagna»

Caduta di stile per Mauro Icardi su Instagram. «Il mio cane e la mia cagna» scrive il giocatore del Paris Saint-Germain sotto una foto che lo ritrae in compagnia del suo cane e della moglie Wanda Nara. Nello scatto la coppia appare serena in un momento di relax al parco. Una serenità probabilmente venuta meno in famiglia, dopo la pubblicazione del post con l'ironica e poco elegante didascalia.

«Che divertente» è il commento sarcastico e altrettanto pungente di Wanda Nara lasciato sotto il post del marito. Molti gli apprezzamenti per la pronta risposta della showgirl argentina che ha ricevuto oltre 6mila like. I fan si scatenano nei commenti e l'ondata di ironia travolge anche il post successivo di Icardi che immortala la famiglia sempre nello stesso parco ma da un'altra inquadratura. In questa pubblicazione nessuna traccia di ironiche didascalie, «Questa meglio scriverla senza commenti» fa notare divertito un utente. I coniugi Icardi, partner anche nel lavoro, sono tra le coppie più popolari sui social: lui 6 milioni di follower, lei 7,5.

Ultimo aggiornamento: 15:33

