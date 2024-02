Ian McKellen (84 anni) anni si lascia con il fidanzato-attore di 50 anni più giovane. «L'amore a teatro, poi la fine della storia»

Ian McKellen ha rotto con il suo fidanzato attore trentenne dopo una storia d'amore durata un anno. L'attore 84enne usciva con Oscar Conlon-Morrey da quando si erano incontrati nel dicembre 2022 in una serata a teatro. Secondo il tabloid Mail però, la coppia si è lasciata. Secondo quanto riferito, McKellen (il Gandalf de Il signore degli Anelli), che vive a East London, non aveva avuto un compagno per 20 anni (prima di incontrare Conlon-Morrey), ma la coppia si era subito trovata d'accordo mentre.

Ian McKellen single, la storia

L'attore più giovane ha poi twittato che McKellen era diventato «l'amore della mia vita» e una fonte ha detto al Mail che la coppia stava addirittura prendendo in considerazione un fidanzamento ufficiale.

McKellen «non è un uomo da matrimonio. Non vuole che un uomo viva nella sua casa. Gli piace avere qualcuno quando è in tournée. Si infatua; poi, con la stessa rapidità con cui è preso da loro, ne è uscito», si legge ancora sul Mail. McKellen si è dichiarato gay nel 1988.