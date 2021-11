Lutto a Hollywood: è morto a 41 anni Heath Freeman, attore di “Avvocati a New York” e “Bones”

L'attore statunitense Heath Freeman, che ha interpretato Gavin Dillon nel legal drama «Avvocati a New York» e il serial killer Howard Epps in «Bones», è morto all'età di 41 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata a «The Hollywood Reporter». La data, il luogo e la causa del decesso non sono state rivelate e non ci sono «ulteriori dettagli in questo frangente», secondo il manager dell'attore, Joe Montifiore. Freeman aveva debuttato nel 2001 recitando in alcuni episodi di «E.R. - Medici in prima linea» e poi si era fatto apprezzare nel 2003 interpretando Benjamin Frank nella serie tv «NCIS - Unità anticrimine». Da una decina di anni aveva iniziato a recitare anche per il cinema. Tra i suoi film più recenti «12 fantastici orfani» e «The Outlaw Johnny Black». Aveva appena finito di recitare in «Devil's Fruit» e stava per girare «Terror on the Prairie».

«Siamo veramente devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman - ha detto Montifiore - Un uomo brillante con uno spirito intenso e profondo, ci lascia un'impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita era piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici, e una straordinaria gioia di vivere». «Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro cinematografico ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera - continua la dichiarazione -. La sua notevole eredità come figlio, fratello, zio, amico, attore e produttore straordinariamente dotato, cuoco consumato e uomo dalla risata più contagiosa e spettacolare vivrà per sempre. Che la sua memoria sia una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato».