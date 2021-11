Happy Days, morto Gavan O'Herlihy: fu Chuck Cunningham nella serie

Per qualcuno è la maledizione di Happy Days. Un altro attore, Gavan O'Herlihy, è morto oggi suscitando il dolore social dei milioni di fan della serie. Grande il dolore qualche anno fa per la morte di Erin Moran, notissima per essere stata nella serie la sorella di Richie Cunningham. Gavan O'Herlihy, attore irlandese naturalizzato statunitense, noto per essere apparso nella prima serie di Happy Days nel ruolo di Chuck, il figlio maggiore della famiglia Cunningham, è morto all'età di 70 anni. La notizia della scomparsa, il 9 novembre, è riportata dal giornale irlandese «The Irish Echo».

Chi era Gavan O'Herlihy

Nato il 29 luglio 1951 a Dublino, giovanissimo campione di tennis, Gavan O'Herlihy inizia a recitare mentre frequenta Trinity College. Nel 1973 si trasferisce a Los Angeles e vince un'audizione a Hollywood, entrando subito nel cast della serie tv Happy Days come il fratello maggiore di Richie (Ron Howard) e Joanie (Erin Moran). Alla metà della prima stagione, trasmessa nel 1974, l'attore sparisce dal piccolo schermo: si sa soltanto che Chuck va al college. L'attore ha continuato a recitare in numerosi telefilm degli anni '70 e '89, tra i quali «La donna bionica», «Disneyland», «Pepper Anderson agente speciale», «L'uomo da sei milioni di dollari», «Marcus Welby».

Nel 1980 ÒHerlihy si trasferisce in Inghilterra, si stabilisce a Londra e per un periodo vive anche su una casa-barca sul Tamigi. Più tardi ha acquistato e vissuto in un faro in Galles. Infine si è stabilito in una fattoria inglese. Saltuariamente ha lavorato nel cinema, apparendo con piccoli ruoli tra gli altri film: «Un matrimonio» di Robert Altman (1978), «Mai dire mai» (1983), «Superman III» (1983), «Il giustiziere della notte 3» (1985), «Willow» di Ron Howard (1988), «Shooter - Attentato a Praga» (1995), «Il mistero del principe Valiant» (1997), «Il casinò della paura» (1997) e «The Descent Part 2» (2009).

