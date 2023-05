Hasbulla è stato arrestato: cosa ha fatto la star dei social affetta da nanismo. «Abbiamo esagerato»

L'influencer Hasbulla ​Magomedov è stato arrestato. Il 20enne affetto da nanismo ipofisiario, famoso in tutto il mondo per i suoi video e meme virali, è finito in manette per violazioni del codice della strada. Hasbulla è stato arrestato in Daghestan, repubblica della Federazione russa, per aver bloccato il traffico durante i festeggiamenti per l'addio al celibato di un suo amico.

Cosa ha fatto

La star dei social non era alla guida, ma ha partecipato al siparietto che è stato filmato e postato sui social.

I festeggiamenti in strada di Hasbulla e i suoi amici hanno anche causato un incidente, nel quale per fortuna nessuno è rimasto ferito. Dopo alcune ore in carcere, sia l'influencer che il suo gruppo sono stati messi agli arresti domiciliari.

Le scuse

Dopo essere stato rilasciato, Hasbulla si è scusato pubblicamente: «Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo».