​Harry e Meghan e la richiesta di "passaggio" sull'Air Force One di Biden dopo i funerali della Regina. Ecco cosa accadde

Dopo i funerali della Regina Elisabetta, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiesto di tornare negli Stati Uniti a bordo dell'Air Force One, ricevendo in risposta dalla Casa Bianca un "no", per evitare di creare «confusione».

L'indiscrezione - del Daily Mail - rivela anche come qualche mese prima Jill Biden (moglie del presidente americano Joe) fosse stata invitata da Harry a partecipare agli Invictus Games (una competizione sportiva tra veterani di guerra britannici con disabilità). Anche in questo caso, però, la risposta presidenziale sarebbe stata negativa, proprio per la volontà di preservare i rapporti con il Principe Carlo e i reali inglesi.

La strategia

Da tempo Harry e Meghan vivono in California e stanno cercando di ritagliarsi un'indipendenza economica anche attraverso l'uso della propria immagine, come testimonia la serie Netflix sulla loro vita negli Stati Uniti (accolta in realtà con qualche critica) o l'autobiografia Spare (Il minore) del figlio di Lady Diana e del Principe Carlo. Ma il tentativo di viaggiare sull'Air Force presidenziale e di coinvolgere Jill Biden nel progetto benefico di Harry sarebbe parte di un progetto più grande per accreditarsi politicamente negli Stati Uniti. Per esempio, l'ex attrice di Suits ha sostenuto pubblicamente la legge sul congedo familiare retribuito al Campidoglio americano.

Le voci di separarazione

Nel frattempo però si diffondono sempre più insistentemente le voci (da altri seccamente smentite) di una possibile crisi di coppia tra i due: secondi alcuni, sarebbe alle porte addirittura un'imminente "pausa di riflessione".

Sposati dal 2018, Harry e Meghan hanno deciso di stabilirsi in California. L'inglese però avrebbe faticato un po' ad ambientarsi nel mondo hoollywodiano frequentato dall'attrice e sarebbe in procinto di andare in Africa per girare un documentario. Un modo per ritrovarsi: un po' come accaduto - come racconta nell'autobiogafia - quando vi andò da giovane e per ripensare al rapporto di coppia.