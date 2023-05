Harry e Meghan, le foto dei paparazzi (poi cancellate) dai due tabloid inglesi. Bufera dopo l'inseguimento

Chi stava dando la caccia a Harry e Meghan? Il duca e la duchessa di Sussex sono tra gli obiettivi principali di qualsiasi paparazzo, specialmente per quelli che si occupano degli affari della Royal Family. Così non sorprende che ce ne siano anche negli Stati Uniti, dove i due si sono trasferiti dopo aver rinunciato ai loro ruoli reali. Dopo l'inseguimento definito «quasi catastrofico» dai loro portavoce, i retroscena su chi era a bordo delle auto responsabili dei molteplici incidenti a New York. Sui social sono diventate virali le immagini diffuse stamattina dal Daily Mail e dal Daily Record, due dei tabloid britannici che seguono con più attenzione Harry e Meghan. Potrebbero quindi essere di queste due testate i paparazzi accusati dai duchi di Sussex.

This is from Daily Mail pic.twitter.com/TfQGzRwgDq — Sisi (@Sisi03717443) May 17, 2023

Le accuse ai tabloid inglesi

Quelle immagini, infatti, nel pomeriggio sono state rimosse dai siti dei due tabloid. È presto ancora per spiegarne i motivi e l'incidente avrà probabilmente ripercussioni a livello legale.

Sia il Daily Mail che il Daily Record potrebbero aver cancellato le foto in modo tale da evitare quelle accuse che poi sono state recapitate lo stesso, cioè quelle di rovinare la vita di Harry e Meghan con comportamenti decisamente fuori dalle regole.

L'incidente di Harry e Meghan

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un «inseguimento» in auto «quasi catastrofico» da parte di paparazzi a New York, dove si trovavano per una premiazione del duchessa di Sussex. L'inseguimento da parte dei paparazzi è durato «due ore» con vari scontri evitati per poco con altre auto, pedoni e due agenti del New York Police Department, afferma un portavoce del principe, citato dai vari media. L'incidente è avvenuto dopo che la coppia aveva partecipato a una premiazione a New York, nel primo evento pubblico dopo l'incoronazione di re Carlo III.