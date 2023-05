Meghan Markle e Harry, vita da star negli Usa: a cena con Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow. Lei premiata a New York sfoggia un look super costoso

La vita in Inghilterra sempre essere sempre più un lontano ricordo. Meghan Markle e Harry appaiono sempre più innamorati e complici a Los Angeles, a dispetto delle voci che parlano di una coppia in crisi. Dagli Usa arrivano infatti nuove foto dei Sussex. A pubblicarle online è stato il celebre portale TMZ, che ha beccato i duchi fuori da un elegante sushi bar di Santa Barbara, in California. Lei con un abito marrone e un paio di sandali, lui con un pantalone chiaro e una t-shirt nera: sono di fatto le prime immagini della coppia, insieme, dopo l’incoronazione di Carlo della scorsa settimana.