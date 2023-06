Harry e Meghan (sempre più triste) «divorziano» da Spotify, vicina anche la fine del matrimonio? «La separazione entro l'estate»

Harry e Meghan, è divorzio con Spotify e pare anche sia vicina la fine del matrimonio. L'accordo multimilionario tra la società di produzione audio di Meghan Markle e del principe Harry, Archewell Audio e il colosso dello streaming Spotify è terminato giovedì 15 giugno. Non ci sarà una seconda stagione del podcast Archetypes dell'ex attrice. Il The end, secondo una nota ufficiale, arriva con una "consensuale", ma secondo fonti citate da The Sun, si tratterebbe di una decisione presa perchè la piattaforma di riproduzione digitale sperava che i risultati fossero più soddisfacenti.

Meghan sempre più sola, l'addio a Spotify

"Spotify Audio e Archewell hanno mutuamente concordato di dividersi e sono orgogliosi della serie fatta insieme", recita un comunicato congiunto del gigante dello streaming e la società dei duchi di Sussex. Annunciato alla fine del 2020, il contratto da 25 milioni di dollari era stato uno dei principali accordi commerciali siglati dalla coppia dopo la decisione di abbandonare i doveri reali e stabilirsi in California.

Il contratto saltato: il motivo

Ma l'agenzia di talenti che ha recentemente firmato Meghan, WME, ha dichiarato al Wall Street Journal che sperava ancora di trovare nuovi sbocchi per il suo lavoro. «Il team dietro Archetypes rimane orgoglioso del podcast che ha creato su Spotify», ha detto un portavoce. «Meghan sta continuando a sviluppare più contenuti per il pubblico di Archetypes su un'altra piattaforma». Ci sono anche suggerimenti secondo cui Meghan potrebbe presto cercare di riportare in vita il suo blog di benessere e stile di vita The Tig, nel tentativo di competere con il sito Web Goop di Gwyneth Paltrow, che secondo quanto riferito vale $ 250 milioni.

Le foto della duchessa: di Harry non c'è traccia

Insomma pare propio tiri una brutta aria in casa dei Sussex, Meghan è stata fotografata con aria pensierosa venerdì, il giorno dopo aver concluso il suo contratto da 20 milioni di dollari con Spotify. Con jeans scuro e cardigan a righe, la moglie di Harry è stata immortalata vicino alla sua casa di Montecito, apparentemente in un'intensa conversazione. Una volta toltasi gli auricolari ha comunque continuato a controllare il telefono di continuo. Con lei non ci sono né il marito né i piccoli Archie e Lillibet.

Harry e Meghan divorzio vicino

E in questa separazione c'é anche chi ci vede una conferma dei rumors che parlano di una crisi anche tra Meghan e Harry. Secondo Jennie Bond, ex corrispondente "reale" per la Bbc, il divorzio sarebbe imminente e, in tal caso, il palazzo reale accoglierebbe a braccia aperte il principe che nel frattempo avrebbe già comprato una villa a Londra.

Dal gossip ai fatti il passo sembra breve: Harry e Meghan starebbero trattando il divorzio attraverso i loro avvocati. Secondo le ultime indiscrezioni sui Duchi di Sussex, protagonisti di una violenta guerra mediatica con Buckingham Palace, la coppia divorzierà entro l'estate e gli avvocati lavorano al contratto di separazione che si presume milionario. A lanciare il macigno nello stagno è stata l’esperta della famiglia reale Jennie Bond secondo cui le carte della separazione sarebbero già sul tavolo dei rispettivi avvocati.

Secondo Bond, «se il matrimonio fallisce e lui torna, c'è ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo», ha aggiunto. Nei giorni scorsi era stato l'ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, ha ipotizzato una separazione tra i due, spiegando che il Duca di Sussex continua a restare sposato è solo per poter vedere crescere i suoi due figli, Archie e Lilibet. Secondo alcuni tabloid inglesi, inoltre, Harry avrebbe consultato degli avvocati divorzisti e comprato una casa fuori Londra, in caso di un ritorno, a sorpresa, nel Regno Unito.

Intanto da parte dei diretti interessati non trapela alcun dettaglio sulla propria vita privata: Harry e la moglie hanno solo fatto sapere di essere alla ricerca di un nuovo spazio per i loro contenuti audio e che non ci saranno più né documentari, né interviste esclusive, né libri di memorie sulla royal family, perché - hanno precisato - non hanno «più nulla da dire».