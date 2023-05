Harry e Meghan Markle, l'incidente sfiorato e la fuga dai paparazzi: cosa è successo davvero? Il tassista che li portava: «Non è stato un inseguimento»

Il dejavu è stato immediato. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle coinvolti in un inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi. Proprio come accadde alla principessa Diana che in una macchina inseguita dai fotografi ci morì 16 anni fa. Quella storia, di un caotico e pericoloso inseguimento attraverso Midtown a Manhattan, New York, dove Harry e Meghan si trovavano perché la duchessa aveva appena ritirato un premio, martedì notte, è rimbalzata in tutto il mondo. E un membro del team di sicurezza della coppia ha affermato che l'episodio «avrebbe potuto essere fatale». Ma quando mercoledì sono emersi maggiori dettagli dai resoconti della polizia e dal racconto di un tassista che è stato brevemente coinvolto, il quadro si è complicato.

Harry e Meghan, le foto dei paparazzi (poi cancellate) dai due tabloid inglesi. Bufera dopo l'inseguimento

Cosa è successo



Martedì sera alla Ziegfeld Ballroom di Midtown, Harry, Meghan e sua madre, Doria Ragland, stavano partecipando ai premi Women of Vision, dove Meghan era tra i premiati.

Intorno alle 21:50, la famiglia ha lasciato il teatro per tornare nell'Upper East Side, dove si trovava, secondo un funzionario delle forze dell'ordine a conoscenza della questione. Preoccupati che i paparazzi che si erano radunati fuori dal teatro li seguissero, sono partiti in un veicolo di sicurezza privato con una scorta di polizia, ha detto il funzionario. Sono stati portati in giro per circa un'ora. La polizia li ha poi scortati al 19° distretto di polizia nell'Upper East Side, ha detto il funzionario. Intorno alle 23, poco più di un'ora dopo che avevano lasciato la sala da ballo, uno dei loro addetti alla sicurezza ha chiamato un taxi fuori dal distretto di polizia, secondo il tassista, Sukhcharn Singh.

Is that Harry & Meghan there, with TWO NYPD police car escorts⁉️🤔🔍🚨🚨🚖💥🚓🚓pic.twitter.com/LK11negAzi — Baroness Bruck (@BaronessBruck) May 17, 2023

Il tassista



Dopo aver viaggiato per circa un isolato, sono rimasti bloccati dietro un camion della spazzatura, ha detto il tassista: «All'improvviso i paparazzi sono spuntati dal nulla e hanno iniziato a scattare foto», aggiungendo di aver sentito una delle donne dal retro dire: «Oh, mio ​​Dio». «Erano nervosi», ha raccontato l'uomo alla guida del taxi. «Meghan sembrava spaventata e Harry era nervoso. E l'altra signora era molto silenziosa». Il camion si è spostato meno di cinque minuti dopo, ma mentre il signor Singh guidava, ha detto, ha visto i paparazzi che li seguivano in almeno due macchine. Quando la guardia di sicurezza della coppia ha notato che erano seguiti, ha incaricato il signor Singh di tornare al distretto. Intorno alle 11:30, il taxi li ha riportati al distretto e sono risaliti nello stesso SUV nero dove avevano viaggiato prima, ha raccontato.

Le incongruenze nel racconto

Sono rimasti al distretto mentre la polizia bloccava il traffico nella zona, dopodiché se ne sono andati con una scorta della polizia e senza paparazzi al seguito, ha detto il funzionario. Il signor Singh ha detto che quello che è successo non è stato proprio un "inseguimento". Sebbene la famiglia fosse chiaramente spaventata, non si è trattato certo di un inseguimento. E soprattutto non poteva essere fatale. «Non avevo paura - ha detto ancora il tassista - Si vede che non sono cresciuti a New York».

Dubbi sulla durata dell"inseguimento"

Un portavoce del dipartimento di polizia di New York ha confermato che gli agenti avevano assistito la squadra di sicurezza della coppia martedì sera, ma anche lui non ha definito l'episodio un "inseguimento". «Ci sono stati numerosi fotografi che hanno reso il loro trasporto impegnativo», ha detto il portavoce, Julian Phillips, in una nota. «Il duca e la duchessa del Sussex sono arrivati ​​a destinazione e non sono stati segnalati scontri, convocazioni, feriti o arresti». Un portavoce della coppia non ha risposto alle domande sulla dichiarazione iniziale. Parlando a una conferenza stampa non correlata mercoledì mattina, il sindaco Eric Adams ha condannato l'accaduto definendolo "un po' sconsiderato e irresponsabile", pur osservando di non essere stato completamente informato sull'incidente. "È chiaro che la stampa, i paparazzi, vogliono ottenere lo scatto giusto", ha detto il signor Adams. "Ma la sicurezza pubblica deve essere sempre in prima linea". Ma ha messo in dubbio la durata dell'inseguimento descritto nella dichiarazione. «Troverei difficile credere che ci sia stato un inseguimento ad alta velocità di due ore», ha detto, aggiungendo che anche un inseguimento di 10 minuti sarebbe "estremamente pericoloso a New York City". Il signor Adams ha anche invocato la morte della madre di Harry, dicendo: "Non credo che ci siano molti di noi che non ricordano come è morta sua madre".

Come stanno Harry e Meghan dopo l'accaduto



Harry, Meghan e Doria Ragland, madre della duchessa del Sussex, sono ancora sconvolti dopo l'incidente d'auto nel quale sono rimasti coinvolti mentre venivano inseguiti dai paparazzi. A riferirlo è una fonte al sito Us Weekly, spiegando che "tutti sono ancora molto turbati" e che "erano terrorizzati" durante il tragitto in macchina. «Mi sono sentito vicino a capire cosa è successo la notte in cui è morta mia madre», ha confidato

ad amici il principe Harry dopo l'inseguimento.