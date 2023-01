Harry e Meghan nella bufera, evacuata la villa in California. E oggi esce il libro "Spare" in tutto il mondo: code nelle librerie in Gran Bretagna

Non è di certo un periodo facile per Harry. Il principe è nella bufera (in tutte i sensi). Dopo le rivelazioni scandalose diffuse prima della pubblicazione della sua autobiografia Spare (minore), che uscirà oggi in tutto il mondo, i veleni attorno alla famiglia reale e le accuse, il duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle sono stati costretti anche a lasciare la loro villa in California. La citta di Montecito è stata infatti evacuata a causa delle tempeste che negli Usa hanno gia causato piu di 12 vittime.

Harry: «Camilla è cattiva e pericolosa. Avevamo detto a nostro padre di non sposarla»

La villa del principe

La villa californiana del principe Harry e della moglie Meghan Markle e stata evacuata a causa della tempesta che da 10 giorni si sta abbattendo sullo stato americano. A Montecito, dove si trova la casa del duca di Sussex, vivono decine di celebrita, tra cui Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, cantante Katy Perry e Oprah Winfrey. La citta e circondata da colline che, cinque anni fa, furono devastante da numerosi incendi e che oggi, proprio a causa della loro fragilita, rischiano di franare a causa delle forti piogge. Di fronte al peggioramento delle condizioni meteo i vigili del fuoco hanno, quindi, ordinato ai residenti di lasciare le loro case. Lunedi, la conduttrice tv Ellen DeGeneres - anche lei residente a Montecito - ha pubblicato su Twitter un video che mostrava un torrente di fango che scorreva accanto alla sua villa. (Segue) EFS

La citta di Montecito non e stata l’unica ad essere evacuata a causa delle tempeste che hanno gia causato piu di 12 vittime. Nella contea di Santa Cruz, vicino a San Francisco, dove la scorsa settimana e stato distrutto un molo, piu di 30.000 residenti sono stati costretti a lasciare le loro case. Il terreno e completamente saturo d’acqua e il servizio meteorologico statunitense (NWS) ha emesso avvisi di inondazione su gran parte della California. Lunedi, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato la dichiarazione di stato di emergenza per facilitare l’assistenza dello stato federale. Tuttavia, le piogge eccezionali degli ultimi giorni non basteranno a ricostituire le riserve idriche della California, duramente colpita dalla siccita da due decenni. Secondo gli esperti sarebbero necessari diversi inverni con precipitazioni superiori alla norma per uscire dall’emergenza ormai strutturale.

Oggi l'uscita mondiale di Spare

Intanto oggi esce in tutto il mondo l'attesissimo memoir del principe Harry, secondogenito di lady Diana e re Carlo III d'Inghilterra. Oggi esce Spare- Il minore (spare significa anche ruota di scorta). Quando è stato annunciato Harry aveva promesso che sarebbe stato un «resoconto di prima mano della mia vita accurato e completamente veritiero».

Le code nelle librerie

Nel Regno Unito ci sono state code di fan alla mezzanotte per mettere le mani sul libro. Diverse persone hanno atteso davanti alle porte della edicola e libreria WHSmith nella stazione di Victoria a Londra e si sono precipitati all'apertura per acquistare le prime copie. Non solo, 'Sparè è già primo nella classifica dei bestseller su Amazon UK ed è destinato a diventare uno dei libri più venduti dell'anno. Nonostante le anticipazioni, fra cui la serie di interviste concesse dal duca di Sussex a tv britanniche e americane, il volume continua a far discutere e a sollevare polemiche. In occasione dell'uscita i tabloid popolari lanciano oggi nuovi affondi contro il principe. Per il Daily Express «ha superato la linea rossa» per il suo attacco «crudele» contro la regina consorte Camilla, accusata di aver imbeccato i tabloid, anche a discapito di Harry, in cambio di un trattamento di favore necessario a migliorare «la propria immagine» quando era considerata dall'opinione pubblica del Regno la «cattiva» per la sua rivalità rispetto alla popolarissima Diana. Stesso tono usato dal Sun di Rupert Murdoch, secondo cui le critiche alla matrigna non verranno perdonate dal padre re Carlo III. Circola inoltre un sondaggio di YouGov secondo cui la popolarità di Harry tra il pubblico britannico è scesa a un minimo storico: il 64% ora ha una visione negativa di lui.

La cocaina e i 25 uomini uccisi



L'inizio riporta a un'immagine che tutto il mondo ha in testa: due fratellini seguono il feretro della madre, ovvero lui e William al funerale di Diana. Poi, secondo quanto anticipato dai taboid inglesi, pagine choc sui cattivi rapporti tra lui e il fratello William, come il litigio con il futuro re che nel 2019 aggredisce fisicamente il fratello minore nella lite contro la moglie Meghan. E ancora l'ammissione di avere usato cocaina a 17 anni; e poi il racconto della guerra in Afghanistan dove era impiegato come pilota di Apache e uccise 25 talebani. Nel mirino soprattutto il fratello e la cognata Kathe, principi di Galles, accusati di non avere mai accettato la moglie e di aver fatto di tutto per renderlo ridicolo. Come quando nel 2005 ancora fidanzati lo convinsero a indossare la famigerata uniforme nazista sfoggiata a un party privato ridendone. Al padre monarca Harry riserva accenti meno duri, a parte ricordare che dopo la sua nascita avrebbe detto a Diana «ora che mi hai dato l'erede e il cadetto il mio compito è finito». Non mancando però di riconoscergli almeno un tentativo recente di far da paciere tra i figli, al funerale del nonno, il principe consorte Filippo. C'è da chiedersi quale sarebbe stato il giudizio di Elisabetta II.

