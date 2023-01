Harry, rivelazioni e veleni sulla famiglia reale: dove seguire l'intervista in tv

Dove guardare in tv l'intervista che ha rilasciato Harry? Solo per l'Italia arriva in esclusiva su Real Time il colloquio che il Principe Harry ha rilasciato domenica 8 gennaio ai microfoni della rete britannica ITV. "Il Principe Harry - l'intervista" andrà in onda martedì 10 gennaio alle 22:40 (in replica giovedì 12 gennaio alle 21:20) e disponibile in streaming su discovery+