«Camilla ferita dagli attacchi di Harry», le rivelazioni della migliore amica della regina: «Ai tempi di Diana era sola, senza protezione»

Il principe Harry e il suo libro di memorie, Spare, continuano a far discutere. Fiona Shelburne, nota anche come la marchesa di Lansdowne o Lady Lansdowne, la migliore amica della regina consorte Camilla, ha rotto il silenzio e in un'intervista rilasciata al Sunday Times ha parlato dei sentimenti di Camilla Parker Bowles a proposito di quanto ha scritto Harry nella sua autobiografia.

I sentimenti della regina consorte Camilla

«Certo che le dà fastidio, certo che fa male», ha detto Lady Lansdowne su ciò che Harry ha scritto in Spare sulla matrigna. «Ma lei è in grado di farsi scivolare via tutto. La sua filosofia è sempre stata: “Non farne un dramma e passerà”».

Le accuse di Harry a Camilla

Il duca di Sussex, infatti, avrebbe accusato Camilla di aver fatto trapelare pettegolezzi su di lui e suo fratello, il principe William, solo per cercare di ottenere più visibilità. In un’intervista televisiva, inoltre, Harry ha definito Camilla «pericolosa» e una persona «cattiva».

Poi, Lady Lansdowne parla di quanto sia stata dura per Camilla superare l'immagine che il popolo britannico aveva associato alla sua persona dopo il drammatico passato tra Re Carlo e Lady Diana: «Lei era visto come il nemico. Era sola, senza alcuna protezione», spiega la marchesa.