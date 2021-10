Harrison Ford, disavventura per la star di Indiana Jones a Mondello: a restituire la carta di credito smarrita è il figlio di Borsellino

Sabato 23 Ottobre 2021, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 08:03

Disavventura a lieto fine per Harrison Ford. Ma ci ha pensato il figlio di Paolo Borsellino a risolvere tutto. La star di Hollywood, in Italia per girare alcune scene “Indiana Jones” numero cinque, ieri pomeriggio, ha scelto una località di mare siciliana per trascorrere alcune ore di relax: Mondello, in provincia di Palermo, dove il mare incontra la montagna regalando una visuale suggestiva. Ma una brutta esperienza ha rovinato la sua mini-vacanza palermitana: lo smarrimento della carta di credito.

Nella foto Manfredi Borsellino, a sinistra, con Harrison Ford e gli agenti

HARRISON FORD E LA CARTA DI CREDITO SMARRITA



Nel corso del pomeriggio, un cittadino si è presentato al Commissariato di polizia “Mondello”, guidato da Manfredi Borsellino, il figlio di Paolo ucciso dalla Mafia nell'attentato in via D'Amelio il 19 luglio 1992, per consegnare agli agenti una carta di credito trovata in strada. In pochi minuti, a seguito di veloci riscontri informatici, i poliziotti sono riusiciti a risalire alle generalità dell’intestatario della carta: appunto, Harrison Ford.

Gli agenti guidati proprio da Manfredi Borsellino hanno poi scovato il protagonista di Indiana Jones in un locale di Mondello, dove si era rifiugiato per ritrovare la privacy, poco prima violata da alcuni fan che lo avevano riconosciuto e fermato.



Raggiunto dal dirigente capo del Commissariato e da due poliziotti, che gli hanno mostrato e restituito la carta di credito smarrita, la star ha sorriso, sollevato per il danno scampato e compiaciuto dall’idea di aver conosciuto una terra tanto bella quanto onesta.

Al termine dell’incontro, uno scatto fotografico tra lo stesso Harrison Ford, Manfredi Borsellino e gli agenti ha immortalato il momento che tutti i protagonisti della vicenda conserveranno gelosamente.