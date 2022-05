Guendalina Tavassi, chi è l'ex marito Umberto D'Aponte (e perché è finito in carcere)? Dall'amore in treno all'arresto per violenze

Umberto D'Aponte è uscito dal carcere e ieri Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi 2022. L'annuncio della scarcerazione dell'ex marito della naufraga è arrivato a mezzo social da parte della sorella di Umberto, Mary, che ha condiviso con i suoi follower l'emozione di poter riabbracciare il fratello: «Adesso lui è a casa e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. Ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice».

APPROFONDIMENTI PERSONE Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte TELEVISIONE Isola, Guendalina abbandona: c'entra l'ex? SOCIAL Guendalina Tavassi, l'ex marito è uscito dal carcere TELEVISIONE Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi dopo l'arresto... INSTAGRAM Guendalina Tavassi: «Mio marito è in carcere, i... GOSSIP Guendalina Tavassi mostra il cellulare distrutto su Instagram:... INSTAGRAM Guendalina Tavassi, il mistero della foto con l'occhio nero... LO SFOGO Guendalina Tavassi, vandali assaltano la sua Smart e lei mostra... L'ANNUNCIO Guendalina Tavassi, è finita con il marito Umberto:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, il travagliato passato di Guendalina... IL CASO Guendalina Tavassi hackerata, video hard in rete: «Mi... IN DIRETTA Guendalina Tavassi e il ricovero social: «Ecco... LA STORIA Guendalina Tavassi: «Io, incinta a 17 anni. Mio padre? Non...

Isola dei Famosi 2022, Guendalina abbandona: «Ho questioni gravi da risolvere». C'entra l'ex marito? Edoardo crolla

Guendalina Tavassi abbandona l'isola: c'entra l'ex?

Ieri durante la diretta del reality condotto da Ilary Blasi, Guendalina pur non sapendo della notizia della liberazione del suo ex ha deciso comunque di lasciare l'Honduras. La data di fine programmazione dello show sarebbe dovuta essere proprio ieri ma visti gli ottimi risultati del reality Mediaset ha deciso di prolungare la messa in onda lasciando ai concorrenti la possibilità di decidere se rimanere fino alla fine (27 giugno) o tornare in italia. «Mi viene da piangere davvero, ma devo tornare a casa dai miei figli. Per me oggi era la finale. Ilary io e te avevamo parlato ho delle cose urgenti da risolvere, sarei voluta rimenre con tutto il cuore ma no posso prorpio. Gaia compie anche 18 anni e non posso mancare. Il mio cuore rimarrebbe qui ma non posso, devo tornare dai miei figli. Arrivare fino a qui è un traguardo grandissimo, purtroppo avevo solo questo tempo. Non mi aspettavo di arrivare ad oggi, pensavo mi buttassero fuori dopo una settimana. Io avrei proseguito e sarei stata felice di continuare ma ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento, è una pugnalata al cuore sapere che avevano prolungato e non potevo continuare. Sono felice per il programma, ma Ilary tu mi capisci da mamma, ma devo tornare dai miei figli». Con queste parole interrotte dalle lacrime la naufraga ha comunicato ai telespettatori la sua deicsione. E probabilmente dietro tutto questo c'entra anche l'ex marito. Sul web si rumoreggia infatti che la Tavassi sia rientrata proprio perché ieri era il giorno stabilito in cui Umberto D'Aponte sarebbe ritornato in libertà. E Guendalina da mamma, si vocifera, non se l'è sentita di lasciare i figli soli in un momento cos' delicato.

Guendalina Tavassi, l'ex marito (Umberto D'Aponte) è uscito dal carcere. Parla la sorella di lui: «Ho paura a dirlo ma sono felice»

Chi è Umberto D'Aponte?

Umberto D'Aponte, napoletano classe '84, e Guendalina Tavassi sono stati insieme per nove anni. Sappiamo molto poco della sua vita prima dell’incontro con la gieffina, avvenuto su un treno Napoli-Milano. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine etalmente tanto forte che i due si sono sposati nel 2013, quando hanno avuto la loro prima figlia Chloe, a cui si è aggiunto poi anche Salvatore nel 2015. «Umberto, un uomo senza difetti. Anzi, proprio questo di lui è fastidioso: non ha un punto debole nel carattere e non si arrabbia mai», aveva detto Guendalina su Visto poco dopo le nozze. Una storia condivisa sui social giunta a termine nel marzo 2021, quando Guendalina ha annunciato la separazione dal marito tramite una storia su Instagram: «Siamo separati in casa da mesi… Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe».

Isola dei Famosi 2022, il travagliato passato di Guendalina Tavassi: dal video hot alla violenza del marito arrestato

Il matrimonio tra Guendalina e Umberto

La loro vita privata è stata segnata da momenti delicati, come la diffusione dei video hot della Tavassi senza suo consenso da parte di terzi e le aggressioni subite dalla donna. Guendalina infatti a inizio anno ha denunciato l’aggressione ricevuta dall’ex marito, motivo per cui Umberto D’Aponte è stato in carcere per la per circa tre mesi. L’uomo, dal canto suo, ha sempre sostenuto di non aver mai picchiato l’ex moglie. Ora, Umberto è uscito dal carcere, come mostrato da un video pubblicato su Tik Tok da sua sorella Mery D’Aponte.

Le denunce

La questione è molto delicata: l’uomo è finito in galera lo scorso febbraio, in seguito alla denuncia di maltrattamenti da parte della ex compagna che ha raccontato di averlo voluto fare anche per proteggere i suoi figli, testimoni di alcune scene di violenza. L'aggressione nei suoi confronti sarebbe avvenuta fuori l'istituto romano che i figli di Guendalina e Umberto frequentano sotto gli occhi dei figli e di fronte a decine di genitori. poi delle immagini in cui la romana si è mostrata con il volto livido sui social (foto subito rimossa) ma non poteva ancora raccontare nulla per motivi giuridici. «Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace ma non posso dire nulla»

Poi la verità venne fuori. Da lì le storie sul profilo Instagram della soubrette si sono riempite di dettagli degli abusi subiti.

Guendalina Tavassi: «Mio marito è in carcere, i bambini sono traumatizzati: c'erano quando mi ha aggredito»

L'arresto

«Ho fatto arrestare Umberto, violenze davanti ai nostri figli». L'ex naufraga aveva deciso di sfogarsi su instagram: «Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata», disse la Tavassi. «Tutto davanti agli occhi del figlio Sasy, che lo implorava di fermarsi».

Lo aveva rivelato a tutti i follower a gran voce: «Il mio ex marito Umberto D’Aponte è in carcere»aggiungendo che in quel caso cìera stato anche chi se l'era presa con lei Guendalina: «Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una mexxa?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante cose. Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini». A spingere i pm a prendere una decisione così drastica furono due i motivi, da quanto raccontato dall'ex gieffina: la violenza effettuata di fronte ai figli minori e inoltre Umberto D'Aponte aveva anche unìordinanza restrittiva nei confronti della donna.

Guendalina Tavassi, il mistero della foto con l'occhio nero (poi cancellata): «Sono ancora qua»

“I bambini traumatizzati”

Una situazione delicata che ha lasciato il segno in tutta la famiglia eGuendalina raccontò anche di come i piccoli Chloe e Salvatore avevano preso la vicenda: «Sono stati sempre presenti, sono traumatizzati! Io poi la butto sul ridere, ma Sasy è scioccato. Ogni volta ha paura di uscire, non potete capire cosa sto passando. Non vi mettete in metto, io non ne voglio parlare! Ci sta un processo, se ne sta occupando la giustizia. Per fortuna, la giustizia qualche volta c’è. Io voglio vivere la mia vita serenamente ed i miei figli hanno il diritto di stare sereni. Loro non chiedono dove si trovi».

Guendalina Tavassi, è finita con il marito Umberto: «Separati in casa, ma basta insinuazioni»

La dedica del fidanzato di Guendalina

Ora non abbiamo ancora notizie da Guendalina che è già in viaggio per tornare in italia. Non sappiamo se ha appreso la notizia o ancora no, quel che sappiamo è che ora l'ex naufraga è felice e serena con il suo fidanzato Federico Perna che la spetta a braccia aperte. Guendalina ha deciso quindi di tornare dai suoi figli anche se c’è il sospetto che dietro la sua motivazione possa essere stata influenzata dall’uscita dal carcere dell’ex marito Umberto D’Aponte. A poche ore di distanza, Federico Perna ha condiviso un dolce scatto con Guendalina. I due sono abbracciati su un letto cosparso di petali di rose. Nella didascalia si legge: «I sentimenti e il cuore avranno sempre il sopravvento sull’avidità, la fama e lo squallore. Forse è per questo che ci siamo trovati. Corri da me…».