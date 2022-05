Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte, un'amore iniziato in treno e finito in tribunale: dopo 3 mesi il ragazzo è uscito dal carcere

Umberto D'Aponte, napoletano classe '84, e Guendalina Tavassi sono stati insieme per nove anni. Sappiamo molto poco della sua vita prima dell’incontro con la gieffina, avvenuto su un treno Napoli-Milano. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine etalmente tanto forte che i due si sono sposati nel 2013, quando hanno avuto la loro prima figlia Chloe, a cui si è aggiunto poi anche Salvatore nel 2015.

Una storia condivisa sui social giunta a termine nel marzo 2021, quando Guendalina ha annunciato la separazione dal marito tramite una storia su Instagram.

La loro vita privata è stata segnata da momenti delicati, come la diffusione dei video hot della Tavassi senza suo consenso da parte di terzi e le aggressioni subite dalla donna. Guendalina infatti a inizio anno ha denunciato l’aggressione ricevuta dall’ex marito, motivo per cui Umberto D’Aponte è stato in carcere per la per circa tre mesi. L’uomo, dal canto suo, ha sempre sostenuto di non aver mai picchiato l’ex moglie. Ora, Umberto è uscito dal carcere, come mostrato da un video pubblicato su Tik Tok da sua sorella Mery D’Aponte e Guendalina ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2022.