Guendalina Tavassi, vandali assaltano la sua Smart e lei mostra le foto: «Vi siete divertiti?»

Sabato 4 Settembre 2021, 08:01

Guendalina Tavassi ha trovato la sua auto danneggiata. Guendalina Tavassi, ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha raccontato su Instagram di aver trovato la sua Smart danneggiata, mostrando in un video il risultato dell'assalto dei "vandali".

Guendalina Tavassi trova l'auto danneggiata, la reazione sul social

Una brutta sorpresa per Guendalina Tavassi che ha trovato la sua auto danneggiata. Guendalina, da poco separata dall’ex marito Umberto D’Aponte e ora fidanzata con Federico Perna, ha raccontato su Instagram l’accaduto, mostrando i danni subiti dalla vettura, specchietti spezzati e danni alla carrozzeria della Smart: «Se pensavate di farmi un dispetto non avete proprio capito un cazz* - ha raccontato sul social - Sono contenta, perché a voi gli specchi vi servono perché siete brutti! Brutti come l’invidia e la cattiveria. Tiè! (…) Pure l’altro, guardate qua, la mia auto tutta rotta. Non mi interessa. Poverelli… vi siete divertiti?».

Guendalina Tavassi sembra averla presa bene e fa anche un po’ di ironia: «Che poi si saranno fatti pure male per sta cosa. Ci avranno sprecato tempo, rabbia, si saranno fatti male, ci sono venuti di proposito. Pensa quante energie avete speso per me! (…) Chissà chi sarà stato poi. A me di solito mi vogliono tutti bene, mi lasciano fiori, biglietti...».