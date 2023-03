Sofia Goggia e Massimo Giletti stanno insieme? La sciatrice: «Non sono single. Se mi piace un uomo vado dritta al traguardo»

La risposta a Le Iene era stata diversa. Più dura. Alla domanda se Sofia Goggia è fidanzata, la campionessa di sci lei si era fatta trovare con la risposta pronta: «No, non rompermi i cogl***i, ho la gara a cui pensare. Non fare domande».

Toni decisamente diversi quelli usati con il settimanale Di Più. Sulla sua situazione sentimentale Sofia Goggia si esprime così: «Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single...».

Massimo Giletti e Sofia Goggia, spunta la foto rubata in montagna: «Lui è cotto di lei»

Goggia e Giletti stanno insieme?

Parole che il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini prendono come un "sono innamorata" e "Sofia Goggia non è sola". Certo la campionaessa non ha mai nominato il nome deul suo fidanzato, di quel Massimo Giletti che nella puntata di Belve aveva affermato di essere innamorato di una donna con un chiaro riferimento: «Amo le montagne, del resto vengo proprio da un paese di montagna. Ci sono cresciuto...».

La verità - sottoline ancora Di Più - è che Giletti e la grande sciatrice sono innamorati e felici. In particolare, a essere doppiamente felice, in questi giorni, è soprattutto Sofia Goggia, la “regina delle nevi” che il 4 marzo ha alzato al cielo la sua quarta Cop- pa del mondo di discesa libera.

Tornando a Giletti o indirettamente, Sofia racconta che «in questo momento farei fatica a pensare di condividere una vita con un’altra persona, sono una donna leale e onesta, ma non sono abituata a condividere gli spazi di una casa. Le mie priorità in questo momento sono altre».

Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Le dichiarazioni del conduttore riaccendono il gossip: «Amo la montagna»

La tutela della vita privata

Per una come lei non è semplice abituarsi a fermarsi e pensare di costruire una famiglia. «Io è da quando ho sedici anni che vivo in hotel e anche se casa mia è un quadrilocale, è grande, adatta a ospitare una famiglia, la ritengo piccola anche se è solo per me. Figuriamoci per un’altra persona. Non ho ancora organizzato gli spazi, non so che cosa mi porterà il futuro: quello che so benissimo è che non escludo nulla e voglio vivere appieno la vita che mi sono conquistata. Con le braccia aperte a tutto».

Nel frattempo la sua vita privata resterà tale: «Sono sempre stata molto riservata, penso che continuerò a mantenere questo profilo e mi chiedo spesso che senso abbia rendere pubblici gli aspetti più privati della propria vita. Detto questo, è inevitabile che con l’esposizione che ho in questo momento ci possano essere delle voci sulla mia vita privata. Io sono e sarò sempre definita per quello che ho fatto nella mia carriera, sugli sci, dalle mie gesta sportive e dalla persona che sono. Non ho bisogno di essere associata al nome di un uomo: sono io che porto la luce...».

Ma attenzione. Riservata sì, ma quando Sofia incontra l'uomo giusto non si tira indietro: «Se c’è uno che mi piace, gli faccio uno sguardo “killer”. Vado al punto senza fare “troppi slalom”, sono una discesista e vado diritta al traguardo».