Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Le dichiarazioni del conduttore riaccendono il gossip: «Amo la montagna»

Il gossip di una storia tra Massimo Giletti e Sofia Goggia circola già da un po'. E qualche indizio in più (che portano quasi a una coferma) lo ha lasciato proprio il giornalista in un'intervista. Massimo Giletti rafforza le indiscrezioni su un suo flirt con Sofia Goggia durante l'intervista che ha rilasciato a «Belve», trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Raidue.

Massimo Giletti e Sofia Goggia, è amore?

Il conduttore del programma di La7 «Non è l’Arena» è entrato in studio ricordando come la campionessa bergamasca di sci una sera avesse fatto l’imitazione della giornalista «in un modo pazzesco». «Adesso ci arriviamo e invitiamo subito la Goggia», ha replicato Fagnani che ha cercato di strappargli quante più informazioni possibili, anche nell’ambito privato. Senza mezze parole la conduttrice ha domandato a Giletti se esista davvero una donna nella sua vita.

L'intervista della Fagnani

«Esiste o è come Mark Caltagirone?», ha chiesto ironica con riferimento al personaggio inesistente con cui Pamela Prati avrebbe dovuto sposarsi. «Esiste», ha confermato lui. Poi la Fagnani gli ha chiesto, con riferimento alla Goggia, se amasse la montagna e lui: «Amo le montagne. Del resto, vengo da un paese di montagna. Ci sono cresciuto».

Alla richiesta di fare nomi, però, Giletti non ha voluto sbilanciarsi: «Mi lasci vivere nel mio giardino privato», ha risposto il conduttore noto per la sua riservatezza in campo sentimentale. Lo scorso maggio la sciatrice e il giornalista (che hanno 30 anni di differenza) erano stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi a Roma.