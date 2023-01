Giulia De Lellis, vacanze da incubo ai Caraibi: «Una tragedia, abbiamo dovuto prendere un jet privato»

Non sono finite nel migliore dei modi le vacanze natalizie dell'influencer Giulia De Lellis. L'ex gieffina, senza mezzi termini, ha definito il suo soggiorno ai Caraibi una «tragedia». A rovinare il viaggio da sogno di Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta è stata la cancellazione del volo di ritorno da Saint Barth, che ha costretto la coppia a prendere un jet privato per non perdere la coincidenza dagli Stati Uniti all'Italia.

Questo il racconto dell'influencer su Instagram: «Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto?».

Le vacanze da incubo di Giulia De Lellis: cosa è successo

De Lellis e Beretta, rampollo della famosa azienda di armi, hanno così deciso di lasciare i Caraibi con le proprie forze: «Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo».

Finita qui? Niente affatto: «Anche le valigie non sono arrivate! - ha raccontato Giulia De Lellis - Dieci giorni dall'altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so». L'influencer ha condiviso con i suoi 5,3 milioni di follower numerosi bellissimi scatti della vacanza ai Caraibi: spiagge paradisiache, mare cristallino e, naturalmente, bikini mozzafiato. Il giudizio finale della De Lellis però non è stato del tutto positivo: «Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa».