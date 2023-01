Paola Caruso ricoverata in ospedale: «La disgrazia capitata a mio figlio mi ha fatto crollare»

Paola Caruso è ricoverata in ospedale. Lo ha annunciato la showgirl in una storia Instagram, spiegando di essere crollata a causa della «disgrazia» capitata a suo figlio Michele. La 37enne a dicembre aveva comunicato sui social che il suo bambino si era ammalato, senza rivelare ulteriori dettagli. Oggi l'annuncio del suo ricovero: «Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa - ha scritto Paola Caruso in una Instagram story - il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata».

Paola Caruso risponde agli haters: «Mio figlio ha dei grossi problemi di salute. Vergognatevi»

Paola Caruso, la malattia del figlio Michele

Lo scorso 22 dicembre l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi parlava così della malattia del figlio, di soli 3 anni: «Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele». Da allora il piccolo sarebbe stato male: «È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime».

Qualche giorno dopo, Paola Caruso si è ritrovata costretta a rispondere agli haters che la accusavano di festeggiare il Natale nonostante le condizioni di salute di Michele: «Ribadisco cosa ho già detto. Mio figlio ha un grosso problema di salute tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale. Vergognatevi».