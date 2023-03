Giulia De Lellis, la dieta e i segreti per combattere l'acne: «Integratori, cetrioli e frutta fresca»

Giulia De Lellis svela il suo segreto. L'influencer da più di 5 milioni di follower, ha condiviso sulle Instagram stories un box domande prima di imbarcarsi per un volo con destinazione New York City.

Sempre molto diretta e sincera con i fan, l'ex fidanzata di Andrea Damante ha parlato a cuore aperto con i suoi ammiratori svelando quali siano le sue abitudini e cosa fa esattamente per tenersi in forma.

Giulia De Lellis, cosa ha detto

Giulia De Lellis non si è mai preoccupata di mostrarsi al naturale e non ha mai nascosto di aver avuto un trascorso con l'acne. Senza filtri e senza inganno l'ex volto di Uomini e Donne ha consigliato alle follower quali siano gli integratori che l'hanno aiutata in questo percorso. E si sofferma sull'importanza di rivolgersi ad uno specialista in grado di consigliare quali siano i giusti farmaci da prendere.

Il consiglio

Poi, una fan ha chiesto un consiglio su quali drenanti e brucia grassi prendere per stare in forma. Giulia De Lellis ha risposto: «Non li ho mai presi, preferisco corsette, palestra e massaggi. Al massimo faccio delle acque con dentro finocchio, cetrioli e insomma frutta (quella che posso) e verdure fresche di stagione». Questo il segreto (e la dieta) dell'influencer che a una alimentazione equilibrata unisce un po' di sano sport.