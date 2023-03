Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora insieme? Galeotti alcuni messaggi sul cellulare di lui

Cosa succede tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis? Sicuramente nelle ultime settimane gli scambi social tra i due fidanzatini non sono più così vivaci con un tempo. E nemmeno la sua presenza nelle residenze di famiglia. Perché la bella influencer non è stata invitata al compleanno di mamma Umberto Gnutti Beretta? A Natale c’era ed era pure vestita di rosso. Forse un caso, forse impegni di lavoro…

Ma a far capire che forse qualcosa non va c’è un altro indizio, che il settimanale Chi ha saputo scovare. La De Lellis è volata in America sognando una linea di cosmesi tutta sua, con il suo nome. E tra un impegno di lavoro e l’altro è riuscita a ritagliarsi il tempo per andare a vedere il Superbowl, fare una stories con una canzone speciale. Quale? Stay di Rhianna. La stessa canzone che Giulia aveva dedicato ad Andrea Damante durante la loro ultima esterna, prima di scegliersi a Uomini e Donne.

Sarà un caso? Di sicuro i reciproci follower hanno cominciato a sognare, a fantasticare un nuovo terzo amore. Si perché già una volta Giulia e Andrea sono tornati insieme. Si sono amati nuovamente dopo un tradimento di lui. Tradimento descritto nel suo romanzo bestseller, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

Oggi, a quanto pare, Andrea è nuovamente single. La sua storia d’amore con Elisa Visari sarebbe finita. La colpa sarebbe di alcuni messaggini, scrive Chi, arrivati sul telefonino di lui. Messaggi di Giulia? Sembrerebbe proprio di sì. Ma non finisce qui. Perché nella settimana della moda, tra una sfilata e l’altra ci sono i party. Ed a uno di questi Giulia si sarebbe presentata proprio con Andrea…