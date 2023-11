Giulia Cecchettin, il padre e l'appello alle donne: «Guardatevi bene nella vostra relazione. Se avete dubbi, parlatene».

«Da questa vicenda deve nascere qualcosa. Noi come famiglia ci impegneremo attivamente affinché questo non succeda più, perché altre ragazze, altre donne, parlo a nome anche di Elena, faremo qualcosa». Lo ha detto stasera ai giornalisti Gino Cecchettin, rompendo il silenzio dopo la morte della figlia Giulia e l'arresto di Filippo Turetta.

«A noi come famiglia - ha aggiunto, davanti alla villetta di Vigonovo - ovviamente Giulia manca tantissimo, l'avrete visto dai miei messaggi di questa mattina, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro».

Il messaggio alle donne

Gino Cecchettin ha voluto lanciare un messaggio «a tutte le donne»: «Guardatevi bene nella vostra relazione.

«Ma se avete anche solo il minimo dubbio che la relazione non sia quella che voi desiderate - dice il papà di Giulia - comunicatelo, perché è solo in questo modo che avrete salva la vita, per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio». «Io come padre ovviamente mi faccio delle domande, e purtroppo il tempo è passato. È troppo tardi adesso - conclude - Facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua».