Filippo Turetta, dove è stato arrestato? Fuggiva sull'autostrada A9 vicino Lipsia: sarà in Italia tra pochi giorni

Filippo Turetta «si stava muovendo» in auto quando è stato arrestato in Germania, «a Sud» del paese. È stato arrestato vicino Lipsia. Bloccato sull'autostrada A9 all'altezza della cittadina di Bud Durremberg e si trova ora in un ufficio della polizia tedesca. Le tracce del 22enne si erano perse domenica scorsa quando l'auto era stata "intercettata" da una telecamera in Austria. Da allora si erano fatte mille ipotesi sul destino del giovane in fuga da Vigonovo (Venezia) dopo aver tramortito, colpito con più coltellate l'ex fidanzata Giulia Cecchettin ed essersi disfatto del corpo buttandolo da un dirupo a Piancavallo, vicino al lago di Barcis. Lo hanno preso dopo un fuga di 7 giorni.