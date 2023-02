Gianni Morandi, la dedica (con Chiara Ferragni) alla moglie Anna: «Ti sposerei altre 100 volte»

«Ti sposerei altre 100 volte...» è la dedica di Gianni Morandi alla moglie Anna Dan, seduta in prima fila in platea all'Ariston. Il tramite è una stola bianca portata da Chiara Ferragni, realizzata sulla scia della sua, sfoggiata di spalle nella prima serata del Festival, con la scritta 'Pensati liberà.



Cosa è successo

Chiara Ferragni regala ad Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi. «Volevo ringraziarti per tutto il supporto, ti regalo una stola con una dedica diversa da quella che avevo io. È una dedica che ti ha fatto Gianni Morandi sui social», le parole della co-conduttrice della kermesse.



ma la moglie di gianni morandi per caso vuole il mio numero pic.twitter.com/8NTy1G4I84 — orchestra di sanremo stan 💐 (@fizzyIemonade) February 11, 2023

Sul coprispalle che Chiara Ferragni ha fatto realizzare per Anna Dan la scritta: «Ti risposerei altre mille volte». La donna si è commossa: ha baciato il marito Gianni Morandi, poi ha ringraziato la Ferragni per la piacevole sorpresa.

Si tratta della dedica che il cantante fece alla moglie in occasione del loro 17esimo anniversario di matrimonio.