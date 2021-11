Gf Vip, Francesca Cipriani incontra la mamma: piange e ricorda quando venne violentata

Lacrime al Grande Fratello Vip per Francesca Cipriani. La showgirl ha incontrato sua mamma, Rita. E loro due si sono confrontate su una brutta storia capitata alla ragazza di Sulmona: faceva la commessa quando il proprietario del negozio l’ha sequestrata e violentata. Venne salvata proprio dalla madre.

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Gf Vip, delle 4 in nomination non esce nessuna dalla casa: la...

«Siamo stati male per colpa di un carnefice, di un orco», dice mamma Rita. «Dobbiamo ringraziare le forze dell’ordine, i carabinieri. Non mi devi chiedere scusa per questo, deve renderti più forte e combattiva», aggiunge.

La madre ha “benedetto” anche la storia tra la figlia e Alessandro Rossi, che ha chiesto di sposarla durante il reality. «Alessandro l’ho conosciuto bene in questi tre mesi, hai trovato un uomo meraviglioso. Vai avanti come un treno. Ragazzo migliore non potevi trovare», continua.

Francesca Cipriani a Domenica Live: «Sequestrata e violentata a 19 anni, mi salvò mia madre»

Gf Vip, Francesca Cipriani da bambina vittima di bullismo: «Volevo solo morire»