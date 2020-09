Gf Vip, Tommaso Zorzi e Franceska Pepe, ancora scintille: «Spari solo c*****e». Tutto è partito da un perizoma

A poche ore dall'inizio della quarta puntata del Grande Fratello Vip, è già scontro aperto tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. I due fin dall'inizio di questa edizione hanno mostrato di non aver legato affatto, ma questo pomeriggio sono volate parole pesanti. La modella ligure, dopo aver raccolto un tanga da terra ha chiesto a Tommaso se fosse uno dei suoi, alludendo al suo orientamento sessuale. L'influencer milanese non l'ha presa bene e ha perso le staffe: «Non ti prendere delle confidenze con me, va bene?». Non tarda ad arrivare la replica della Pepe che sbraita: «Ma con chi pensi di parlare? Fly down baby. Ma cosa pensi che hai un milione di follower su Instagram e allora puoi trattare la gente di m***a?».

Zorzi è visibilmente piccato e in un primo momento si allontana per provare a raffreddare i bollenti spiriti, ma, sentendo che la Pepe gli appioppa l'appellativo di "spargitore di energie negative", torna alla carica: «Io non ti calcolo, sei tu che arrivi lì e mi dici "è il tuo tanga"”?». A questo punto Franceska alza la voce e, ancora con la maschera per il viso torna a accusare Zorzi: «Porta rispetto. Io non mi permetto di tirare in ballo i tuoi genitori. Evita di sparare cazzate. Vai a fare Riccanza (il programma di Mtv dove alcuni personaggi più o meno noti mostrano la loro vita da ricchi ndr), che dici che abiti alla torre Solaria (un grattacielo di Milano ndr) e sono tutte ca..te. Non sai con chi stai parlando. Fly down baby». Insomma, la quarta puntata del Gf non è ancora iniziata ma già promette scintille.

Nuova lite tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe.#GFVIPhttps://t.co/W8Sd4REQKH — LALLERO (@see_lallero) September 25, 2020

