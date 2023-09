Gerry Scotti ospite oggi a Verissimo: il figlio, la malattia, la perdita dei genitori: tutte le curiosità

Gerry Scotti chi è: la famiglia e la carriera

Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, nasce a Camporinaldo in provincia di Pavia il 7 agosto 1956 (ha 66 anni). Il padre, Mario, era un operaio che lavora alle rotative di un quotidiano, mentre la madre era una casalinga. La famiglia Scotti si trasferisce poi a Milano. Gerry frequenta il liceo classico, e poi si iscrive a giurisprudenza, senza però completare gli studi. la carriera di Gerry inizia dalla radio. Parte da Radio Hinterland Milano2, per poi passare a fine anni ’70 a Radio Milano International. È il 1982 quando Gerry approva a Radio Deejay dopo essere stato chiamato da Claudio Cecchetto: proprio grazie a questo sbarca anche in televisione con DeeJay Television. Da quel momento si splancano le porte dello spettacolo per lui. Gerry ha sempre condotto su Mediaset: dal suo esordio nel 1983 su Italia1 non si è più fermato. Festivalbar, Passaparola, Il Quizzone, Striscia la notizia, La sai l’ultima?, Chi vuol essere milionario, la Corrida, Paperissima, Lo Show dei record, Io Canto, Caduta Libera e The Wall, sono solo alcuni dei programmi di successo che ha condotto.