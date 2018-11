La nonna risponde al call center: lo spot di Gay Help Line con Iconize, star di Instagram

Al via la campagna 2018 di Gay Help Line che ha come testimonial Iconize, Influencer di Instagram, con oltre 450 mila follower. Proprio Iconize lo scorso anno ha fatto coming out, dichiarando la proprio omosessualità.



La campagna sarà diffusa su Canale 8, Cielo e diverse radio e testate giornalistiche, con il sostegno della Regione Lazio. Lo spot, giunto a testimoniare il dodicesimo anno di servizio Gay Help Line, mostra i volti di persone che quotidianamente rispondono al numero verde 800 713 713, come Nonna Claudia, nostra volontaria, e lo stesso Iconize che si è prestato ad interpretare uno degli operatori del numero verde. Particolare rilevanza è poi stata data al servizio chat Speakly, che offre la possibilità, tramite app o web di contattare anonimamente il servizio tramite www.speakly.org, grazie anche al supporto di Arcigay.



Il servizio, come spiega Fabrizio Marrazzo, responsabile del numero verde, ogni anno riceve circa 20.000 contatti, e cresce sempre più la percentuale di utenti che utilizzano il contatto tramite APP. Il nostro contact center - continua Marrazzo - è il più sviluppato a livello nazionale per gestire casi di discriminazione, di violenze, di bullismo, ma anche per rappresentare un punto di ascolto per chi è in difficoltà o ha bisogno di aiuto per vivere liberamente sé stesso, con gli amici o con la propria famiglia.



Il servizio Gay Help Line offre infatti servizi di consulenza psicologica, legale, di counseling, mediazione familiare, ma è spesso anche collegamento per le tante iniziative svolte negli anni in scuole, luoghi di lavoro o direttamente con le famiglie delle persone gay, lesbiche e trans discriminate. Lo spot è stato prodotto da Alessandro Guida, con la regia di Luca Mordente e la fotografia di Paolo Barretta, con il supporto logistico di Coming Soon.

