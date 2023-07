Gaia Zorzi: «In discoteca mi misero la droga dello stupro nel bicchiere, sono stata salvata da un'amica rimasta al mio fianco»

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, racconta su Twitter: «Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo. Era inizio serata (saranno state le 11 di sera) e io da quel momento non mi ricordo nulla. Zero assoluto. a quanto pare ho preso i sensi, è arrivata l’ambulanza fuori dal locale e io mi sono svegliata il giorno dopo alle 13 in ospedale». La ragazza, evidentemente, si aggancia al caso di attualità del figlio di La Russa (senza nominarlo).

Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) July 10, 2023

Poi prosegue il racconto: «Grazie al cielo quella sera una delle mie coinquiline non ha lasciato mai il mio fianco, mentre l’altra ha continuato a far serata.

Chi è

Il grande pubblico ha iniziato a conoscere Gaia Zorzi dopo il suo intervento in diretta al GF Vip 5, l’edizione del 2020 vinta dal fratello Tommaso Zorzi, con una videochiamata al concorrente. Gaia è stata contattata da Alfonso Signorini dopo una crisi di Tommaso perché dopo 50 giorni non aveva più notizie della sorella e della madre. Da settembre 2021 Gaia Zorzi approda in TV con una nuova esperienza: co-conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi dove commenta i fatti e le dinamiche dei concorrenti che partecipano alla sesta edizione del reality show di Canale 5.