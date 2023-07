Filippo Facci: «In Rai ho tutte le donne contro ma quell'articolo lo rivendico. Il programma? Mi farebbe comodo per il conto in banca»

«Il mio non è un dispiacere ruffiano, non è un pentimento all'italiana, rivendico l'articolo, che è migliore di tanti altri, anzi ottimo come hanno riconosciuto più a sinistra che a destra. Mi hanno scritto moltissimi colleghi importanti di sinistra». Così alla Stampa il giornalista Filippo Facci, nella bufera per un articolo sulla vicenda del figlio di Ignazio La Russa accusato di violenza sessuale.

La Russa junior, Rai verso lo stop a Filippo Facci: il caso all'esame del Cda. Lui: «Attacco al governo»