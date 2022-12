Malore improvviso per Gabriele Piemonti, muore a 61 anni il re delle notti romagnole e marito di Ambra Orfei

È scomparso a 61 anni in ospedale, dopo un malore improvviso a Milano, Gabriele Piemonti, storico imprenditore della notte della Riviera romagnola, molto attivo a Riccione dove ha dato vita a locali del divertimento notturno conosciuti in tutto il Paese e all'estero, come il Prince.

Piemonti aveva collaborato recentemente, insieme alla moglie Ambra Orfei, ad alcune iniziative d'intrattenimento nella Perla Verde. L'Amministrazione comunale di Riccione ha manifestato il proprio cordoglio. «Alla famiglia, ad Ambra e alla figlia Ginevra va il cordoglio più sincero mio e di tutta l'amministrazione comunale», ha detto la sindaca Daniela Angelini. Nel 2015 il suo matrimonio da favola con Ambra Orfei, celebrato nel castello di Gradara, aveva richiamato tanti personaggi famosi amici della coppia.

