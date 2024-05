Venerdì 17 Maggio 2024, 11:20

Il principe William, il principe Harry e re Carlo III non hanno più un buon rapporto da quando nelle loro vite è entrata Meghan Markle. L'ex attrice di Suits, secondo molti detrattori, avrebbe portato allo scontro tra Harry e il resto dei membri della Royal Family.

Dal 2020 i duchi di Sussex vivono in California e hanno rinunciato ai loro doveri reali, hanno rilasciato diverse interviste in cui raccontano le loro verità e, poi, Harry ha pubblicato Spare.

Tutto ciò ha ridotto all'osso il suo rapporto con il padre e il fratello tanto che, nell'ultimo viaggio del duca a Londra, non c'è stato alcun incontro familiare. Petronella Wyatt, amica della regina Camilla e giornalista ha dichiarato che sarebbe William a impedire a Carlo e Harry di riconciliarsi.

Le parole dell'insider

Petronella Wyatt, è una delle amiche più strette della regina Camilla e, nei giorni scorsi, ha scritto un articolo sul Telegraph in cui ha spiegato che un ex funzionario di palazzo che lavorava con William e Harry le ha detto: «Il rapporto tra loro due è sicuramente teso. È William che spesso ha mostrato un carattere difficile, ed è lui che impedisce a suo padre di riconciliarsi come si deve con Harry. Questo suo comportamento, però, non è utile in un momento così delicato per la sua famiglia e, inoltre, non giova nemmeno alla sua immagine agli occhi dei sudditi che vorrebbero che i due fratelli facessero la pace».

Le dichiarazioni dell'amico di William

Un amico di William e Kate ha spiegato al Daily Beast che ci sarebbe un fondo di verità su quanto scritto da Wyatt sul Telegraph: «Non credo che William si sognerebbe mai di dire a suo padre cosa può o non può fare con Harry. Tuttavia, ciò che è vero è che la priorità assoluta di Carlo è l’unità della monarchia e visti i rapporti di William e Harry, il re difficilmente potrà stendere il tappeto rosso e invitare il duca e i bambini a rimanere a Balmoral per le vacanze estive, per quanto gli possa piacere il pensiero».