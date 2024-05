Salvini: «Il decreto "salva casa" prossima settimana in Cdm. L'obiettivo è sanare le piccole irregolarità interne»

«La maggioranza delle case degli italiani ha piccoli problemi interni: il bagnetto, la finestra, la veranda, il soppalco. Milioni di case di italiani sono bloccate dalla burocrazia, il nostro obiettivo è sanare queste piccole irregolarità interne. Se uno si è fatto la villa con piscina o con due piani in più la risposta è l'abbattimento, ma se uno ha 8 metri quadri di cameretta fatta dal nonno 30 anni fa è giusto che possa andare in comune: paghi e torni proprietario serenamente dell'immobile»: lo dice Matteo Salvini a Agorà su Rai3, sostenendo che non si tratti di un condono e che il provvedimento sarà in Cdm la prossima settimana.

