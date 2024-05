Giovedì 16 Maggio 2024, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 19:51

Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami ma trattenuto dall'Agenzia statunitense per l'immigrazione, in attesa del trasferimento in Italia. Potrebbero bastare due o tre settimane, secondo una fonte vicina al 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. Fonti che seguono il dossier da vicino sono invece più caute, sottolineando che è di 4-5 mesi la media di attesa per la consegna dopo la sentenza italiana di riconoscimento di quella straniera, conversione decisa nelle scorse settimane dalla corte d'Appello di Trento. «Per me ora comincia la rinascita», ha detto il 65enne trentino che si sarebbe detto «molto positivo» riguardo al suo nuovo trasferimento.

Il trasferimento

L'autorizzazione al trasferimento è stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il primo marzo scorso. Nella scheda di Forti del Florida Department of Correction, alla data di inizio custodia, il 7 luglio 2000, è stata aggiunta quella di ieri, indicata come data del rilascio. Nelle ultime ore, infatti, a Miami si è tenuta l'udienza in cui Forti ha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia, dove la corte d'Appello di Trento ha già convertito nelle scorse settimane la sentenza statunitense. È l'ultimo passaggio prima del rientro. Nel frattempo Forti è trattenuto dall'Immigration and Customs Enforcement. Secondo fonti a lui vicine, nel giro di due o tre settimane dovrebbe riuscire a essere trasferito in Italia.

La denuncia

«La vicenda di Chico è stata lunga e controversa, come Prigionieri del Silenzio, siamo felici che venga finalmente rispettata la convenzione per cui un italiano può richiedere di servire la fine della pena nel proprio Paese. Ci auguriamo che questi accordi vengano al più presto rivisti al fine di farli funzionare meglio anche per gli altri connazionali che da anni richiedono l’applicazione di tale convenzione». Katia Anedda, 'Prigionieri del Silenzio', commenta così all'Adnkronos il trasferimento di Chico Forti in una struttura federale per l'immigrazione. «Casi come quello di Chico Forti, o quello di Filippo Mosca, Luca Cammalleri e la connazionale arrestata in Romania, che seguiamo come associazione e per cui stiamo aspettando una risoluzione più tempestiva - continua - dovrebbero far riflettere tutti noi Italiani che viaggiamo e che potremmo essere al loro posto un giorno, come sempre diciamo, ognuno di noi è un potenziale detenuto all’estero».