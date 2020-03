Francesco Totti e la quarantena: «A casa con Ilary Blasi mi sento un ospite...». L'ex capitano della Roma, in un'intervista a Diletta Leotta per Dazn, ha raccontato questo periodo di "quarantena" a casa con la moglie e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

«Le giornate sono abbastanza lunghe, ma ci diamo da fare. Intratteniamo i bambini, giochiamo con loro, ci dedichiamo alla cucina. Lo schieramento di casa Totti - continua ironico - mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani, stai a casa però è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole 'buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?'».

A far compagnia a Francesco Totti anche i social: «I miei ex compagni mi stanno mettendo troppo in mezzo con queste challenge, ma io su Instagram mi devo far aiutare da Cristian e Chanel».

