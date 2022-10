Francesco Totti: «Già due anni senza di te...». Il dramma non ancora superato dell'ex capitano della

Giovedì 13 Ottobre 2022, 18:19

Francesco Totti è tornato sui social per una ricorrenza dolorosa: si tratta della scomparsa di suo padre Enzo, avvenuta due anni fa. Il 12 ottobre 2020, infatti, l’uomo è venuto a mancare lasciando un grande vuoto nel cuore dell’ex calciatore. “Già due anni senza di te” ha scritto Totti su Instagram condividendo una foto insieme a suo padre, ricordando così la scomparsa avvenuta in piena pandemia e proprio a causa del Covid. All’epoca erano ancora lontani i problemi con la sua ormai ex moglie Ilary Blasi, scoppiati improvvisamente come una bolla proprio quest’anno. Oggi invece Francesco deve fare i conti con il gossip incessante attorno alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi, e la parte burocratica del divorzio con Ilary Blasi, tra Rolex rubati, tapiri speciali e borse firmate misteriosamente scomparse... Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

