Ilary Blasi, l'investigatore privato: «Mi ha dato 75mila euro per spiare Totti con Gps e camere a infrarossi»

Ilary Blasi avrebbe ingaggiato un investigatore privato per pedinare Francesco Totti. La voce circola già da tempo, ma ora a confermare le indiscrezioni è l'agente investigativo Ezio Denti, che un'intervista al settimanale "Nuovo" ha svelato i dettagli del mandato ricevuto dalla showgirl lo scorso mese di aprile. «Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro - ha spiegato l'investigatore - Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro».

Ilary-Totti, le rivelazioni dell'investigatore privato

L'agente ha però smentito quanto raccontato da Totti nella famosa intervista al "Corriere della Sera", ovvero che siano state piazzate delle cimici nell'auto dell'ex capitano giallorosso. «Non è assolutamente possibile - ha chiarito Denti -. Le cimici possono essere posizionate soltanto dalla Polizia giudiziaria e su mandato di un magistrato. Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all'esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedifrago. E così è stato per Totti».

Denti ha poi svelato un retroscena sulla telenovela del momento: «Sul cellulare della moglie lui ha visto un messaggio che diceva: "Sono arrivato, ti aspetto in albergo". Ebbene, quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato». E ha concluso con una considerazione: «Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un'altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa».