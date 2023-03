Francesco Facchinetti: «Mia moglie è più ricca di me, suo padre ha un'isola. Ma lei non tira fuori un centesimo»

Francesco Facchinetti parla della situazione finanziaria della sua famiglia. Rispondendo ad alcune domande fatte dai suoi followers, il figlio di Roby Facchinetti, che non ha mai nascosto la sua condizione di privilegiato da un punto di vista economico, ha confessato che tra lui e la moglie, Wilma è decisamente molto più ricca. La mamma dei suoi figli più piccoli, di origini brasiliane, è figlia di un noto dentista brasiliano e ha un ricco patrimonio.

Wilma Facchinetti, paura per la figlia Lavinia: «Febbre a 40 da venti giorni, aspettiamo le analisi»

La confessione

«Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne devono spendere tutto. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa», afferma Francesco in modo ironico.

Nessuna crisi

Poi Faccinetti racconta il primo incontro con il suocero: «Abbiamo un bellissimo rapporto, ma quando ci siamo conosciuti, mi ha squadrato, e mi ha detto "sei come una macchina vecchia piena di adesivi". L'inizio non è stato dei migliori, poi gli ho fatto capire che avrei trattato la figlia come una principessa». Smentisce, infine ogni voce di crisi con la miglie, spiegando che ultimamente sono spesso lontani per questioni di lavoro, ma tra loro le cose vanno bene.