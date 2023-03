Wilma Facchinetti, paura per la figlia Lavinia: «Febbre a 40 da venti giorni, aspettiamo le analisi»

Wilma Facchinetti preoccupata per la figlia Lavinia. La piccola di casa che mercoledì 8 marzo ha compiuto 7 anni si è ritrovata a dover annullare la festa di compleanno a causa della febbre molto alta.

L'influencer e fashion blogger ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute di Lavinia. Secondo quanto riferisce, infatti, sono trascorse più di due settimane da quando la bimba si è ammalata: «Febbre a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4 giorni settimana scorsa», ha scritto.

Le storie su Instagram

Mamma Wilma ha spiegato che alla bimba è tornata la febbre alta dopo quattro giorni di pausa. Lavinia è ammalata ormai da più di due settimane e dopo vari esami hanno scartato diverse opzioni come covid, influenza australiana, virus dell'influenza B e nemmeno virus respiratorio sinciziale umano.

Ma la febbre continua ad essere alta (40 gradi) da oltre venti giorni, per questo motivo la moglie di Francesco Facchinetti ha preso la decisione di fare degli esami del sangue, anche se la bimba non si è mostrata molto entusiasta.

Puntuale, questa mattina, l'influencer è andata in una clinica privata con la figlia per fare gli esami del sangue e trovare finalmente una risposta dopo venti giorni di «febbrone». Come primo aggiornamento Wilma ha condiviso uno scatto della bimba e a corredo ha scritto: «La radiografia del torace ha indicato una leggera bronchite. L'urina invece è ok».