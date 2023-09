Fedez e Francesco Facchinetti, show al matrimonio: cosa è successo

Fedez e Francesco Facchinetti mattatori al matrimonio di amici comuni, Cecilia ed Eugenio, a cui hanno partecipato artisti e influencer. Nel party dopo le nozze, il rapper e l'imprenditore-manager - con un passato da cantante - si sono esibiti in uno show tra il giardino e soprattutto la fontana. Non solo canzoni, come sarebbe stato lecito aspettarsi, ma anche una nuotata: Facchinetti si è esibito a stile libero e a farfalla in una piscina improvvisata. Per Fedez, come per altri invitati, la fontana è diventata un palcoscenico che ha accolto anche Chiara Ferragni. A questo punto, legittimo chiedersi come sarà la festa domani, 9 settembre, dopo il matrimonio della sorella dell'imprenditrice-influencer. Francesca Ferragni, sorella di Chiara, domani sposa lo storico compagno Riccardo Nicoletti a Gazzola, in provincia di Piacenza. (Adnkronos)